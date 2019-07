Monheim : Verkehrsfibeln für den Nachwuchs

Monheim Rathaus-Vize Liebermann übergibt die ersten Bücher in der Kita Don Bosco.

(elm) „Straßengeschichten mit Moritz und Luise“ – so heißt ein Verkehrsbuch für Kinder ab fünf Jahren. Für sie beginnt mit der Einschulung bald ein neuer Lebensabschnitt. Dann lernen sie allmählich, den Schulweg allein zurückzulegen. Deswegen hat die Stadt Monheim nun wieder alle Kitas mit „Moritz und Luise“ bestückt. Auch jedes Vorschulkind bekommt ein Exemplar. Den Eltern und dem Erziehungspersonal wird ein Leitfaden an die Hand gegeben, in dem Kinder nicht nur in Wort und Bild, sondern aktiv durch vielfältige Fragen und Spiele einbezogen werden.