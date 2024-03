Freigabe im Stadtsüden Neue Nord-Süd-Verbindung in Monheim

Die Arbeiten an der neuen Ida-Siekmann-Straße entlang der Monheimer Bürgerwiese laufen seit September 2022. Voraussichtlich Mitte Mai sollen sie in diesem Bereich laut Stadt vollständig abgeschlossen sein. Angebunden an die Alfred-Nobel-Straße ist die Ida-Siekmann-Straße durch einen Kreisverkehr. Die neue Straße verbindet nun die Köpenicker Straße mit der Alfred-Nobel-Straße und soll neben der Erschließung des Neubaugebiets Pfingsterfeld vor allem den Verkehr auf der Opladener Straße entlasten und so auch das Berliner Viertel besser an das Autobahnnetz am Autobahndreieck Monheim-Süd anbinden.