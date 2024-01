Im Mai in Langenfeld Verein BOBplus sucht Unternehmen für Berufsmesse

Auch in diesem Jahr rufen die Veranstalter Unternehmen dazu auf, sich als Aussteller für die BOB Berufsorientierungsmesse anzumelden. In der Anmeldegebühr sei ein ganzjähriger Online-Stand auf der begleitenden Online-Messe enthalten. Dies ermögliche es, auch außerhalb der Veranstaltung mit möglichen Bewerbern in Kontakt zu treten. Die Aussteller können an Workshops zu Ausbildungsmarketing und Bewerberauswahl teilnehmen, haben die Möglichkeit, Ihr Unternehmen durch die BOB Tour gezielt als Ausbildungsbetrieb vorzustellen. Die Organisatoren gehen davon aus, dass diese Angebote dazu beitragen können, qualifizierte Nachwuchstalente zu gewinnen. Auch den Bewerbern falle eine persönliche Kontaktaufnahme im Rahmen der Messe leichter. Die Messe sei eine gute Möglichkeit, aktiv zur Förderung der Berufsorientierung beizutragen. Die BOB Berufsorientierungsmesse stehe für eine nachhaltige Zukunft der regionalen Wirtschaft.