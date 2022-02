Verbraucherzentrale Langenfeld warnt : Unerwünschte Werbepost irritiert Verbraucher

RP Derzeit sind Briefe der 1N Telecom aus Düsseldorf im Umlauf. Die Verbraucherzentrale zeigt, wie man sich gegen die Schreiben wehren kann.

In der Beratungsstelle Langenfeld häufen sich Fragen und Beschwerden über Briefe des Telekommunikationsanbieters 1N Telecom GmbH aus Düsseldorf . Das Schreiben enthält persönliche Daten wie Adresse und Telefonnummer der Empfängern und bewirbt einen Telefontarif. „Viele Verbraucher zeigen sich überrascht, woher das Unternehmen ihre persönlichen Daten hat“, sagt Andreas Nawe, Leiter der Verbraucherzentrale in Langenfeld. Zusätzlich gehen viele Angeschriebene davon aus, dass es sich um ein Schreiben der Telekom handelt, was nicht der Fall ist. Gegen unerwünschte Werbebriefe können Verbraucher jedoch vorgehen.

Wenn Verbraucher unsicher sind, ob sie einen Werbebrief eines fremden Unternehmens oder einen Brief ihres Vertragspartners erhalten haben, sollten sie den Absender genau prüfen und das Schreiben zum Beispiel mit einer Rechnung des tatsächlichen Anbieters vergleichen. Falls Verbraucher in der Vergangenheit keine Vertragsbeziehungen mit einem Anbieter eingegangen sind, ist personalisierte Werbung per Post in der Regel unzulässig. Damit sie zulässig ist, müssten Verbraucher der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zugestimmt haben. Der Datenverarbeitung kann jederzeit widersprochen werden.