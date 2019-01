Langenfeld: Verbraucherscouts haben sich bewährt

LANGENFELD Ein Pilotprojekt der Verbraucherzentrale Langenfeld hat sich nach Ansicht von Initiator Erwin Knebel sehr bewährt.

Seit 2016 seien etwa ein Dutzend ehrenamtliche Verbraucherscouts im Kreis Mettmann auf Tour, um älteren Menschen Wissenswertes für den Alltag nahe zu bringen. „Mehr als 3.600 Senioren haben inzwischen in rund 150 Vorträgen kompakte und verständliche Informationen mitgenommen.“ Themen seien etwa sichere Geldgeschäfte oder Fallstricke von privat zu zahlenden Leistungen in der Arztpraxis gewesen, sagte Knebel, der zugleich Vorsitzender des Fördervereins der Verbraucherzentrale NRW ist. Zum Abschluss des in Langenfeld, Monheim und Hilden gestarteten und danach aufs nördliche Kreisgebiet, Leverkusen und Dormagen erweiterte Pilotprojekts vereinbarten die Initiatoren gemeinsam mit der Staatskanzlei eine Erweiterung auf ganz NRW. Knebel zeigte sich bei dem Treffen stolz, dass das von der Stiftung Wohlfahrtspflege geförderte Konzept aufgegangen ist: „Die Idee war, mit verständlichen Vorträgen dorthin zu gehen, wo sich ältere Menschen ohnehin zusammenfinden.“ Bei Bürgervereinen, in Kirchengemeinden oder bei kleinen Nachbarschaftsrunden – an mehr als 90 Einsatzstellen im Kreis Mettmann machten die Ehrenamtlichen schon Station.