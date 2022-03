Intersssierte können sich in Langenfeld zur BOB bewerben : Berufsorientierung-Messe ist im Mai wieder vor Ort

Langenfeld Vor Ort und digital: Diesen Weg geht die BOB hybrid zum ersten Mal.Anbieter und Bewerber können sich real und digital kennenlernen.

(og) Die Berufs-Orientierungs-Börse BOB gibt es in diesem Jahr am 4. Mai hybrid. Das kündigt Hans-Dieter Clauser, Vorstandsvorsitzender des Vereins BOBplus an. Die Hybrid-Messe werde sowohl live vor Ort – in um die Stadthalle herum – als auch digital stattfinden. Neben dem Besuch vor Ort können sich die Schüler und Schülerinnen dennoch digital auf den Messebesuch vorbereiten, Kontakt suchen, sich bewerben oder aber sie verabreden sich mit potenziellen Ausbildungsbetrieben vor Ort. Im Gegensatz zur digitalen Messe, die zu Anfang der Pandemie organisiert wurde, verbindet die BOB hybrid beide Welten miteinander: „Wie ein Hybridauto, das einen Verbrennungs- und einen Elektromotor hat“, so Clauser. „Mit der BOB hybrid bringen wir Schüler und Aussteller sowohl online wie auch in Präsenz zusammen. Über unser Portal können sich die Schüler einen umfassenden Eindruck von dem Unternehmen, der Hochschule, der Institution machen, die sie interessiert“, so Clauser. Aussteller können bei der Messe lange gesuchte Talente für ihr Unternehmen finden. Aufgrund der reduzierten Anzahl der Messestände „vor Ort“ werden die Nutzer des digitalen Messestands bei der Vergabe besonders berücksichtigt. Ansonsten entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung. Für Mitglieder sind die Leistungen kostenfrei.