Neu in der Stadt : Vegan Land macht fleischlose Burger

Die Brüder Metin und Tufan Sivari, die in Langenfeld bisher als Fahrlehrer bekannt sind, haben einen Trend aus der Türkei nach Langenfeld geholt: Den fleischlosen Burger, gefüllt mit Çiğköfte. Die kalten Frikadellen (so die Übersetzung) werden aus Bulgur – also grob geschrotetem Getreide, Tomaten und Kräutern hergestellt und mit einer speziellen Gewürzmischung aus Koriander, schwarzem Pfeffer und süßer Paprika gewürzt.

Das Ergebnis ist lecker und kalorienarm. Vegan Land ist ein Franchise-Unternehmen mit Sitz in Köln. Der Laden in Langenfeld ist der erste im Kreisgebiet. Dort werden nur kalte Gerichte angeboten, angefangen mit dem Burger für 2,50 Euro über Çiğköfte-Hotdogs bis zu „Familienpaketen“ in verschiedenen Größen, bestehend aus Çiğköfte, Eisbergsalat, Zitrone, weiterem Gemüse sowie hausgemachter Soße aus Tomatenmark und Granatapfel. Neben den fleischlosen, veganen Gerichten gibt es noch jede Menge überwiegend vegetarische Süßspeisen wie Baklava und Kadayif Dolma (süßes Gebäck mit Walnusspaste). Insofern ist der Name „Vegan Land“ etwas irreführend. Ärgerlich ist der Verpackungsmüll, den Kunden beim Kauf mit erwerben: Jede Gemüsemischung wird auf Styropor, eingepackt in Klarsichtfolie, abgegeben; jeder Burger erst in einer Tasche, dann in Packpapier mit Folie und zuletzt in eine Plastiktüte eingepackt. Letztere wird bereitwillig kostenlos ausgegeben. Metin Sivari ist darüber selbst nicht glücklich: „Das sind Vorgaben des Franchise-Gebers, der die deutschen Hygienevorschriften erfüllen will. Wir reden aber bereits über umweltfreundlichere Verpackungen.“ ilpl/foto: ilpl