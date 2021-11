In Langenfeld und Monheim : VDK sammelt für Kriegsgräber

Unterstützung bei den Straßensammlungen bekommt der VDK von Soldaten der Waldkaserne in Hilden. Foto: Volksbund

Langenfeld/Monheim Nachdem 2020 pandemiebedingt keine Straßensammlungen möglich waren, sammelt der Ortsverband Langenfeld jetzt wieder in beiden Städten.

46 Länder, 832 Kriegsgräberstätten, zwei Millionen Gräber: So hoch ist die Anzahl der Gräber, die der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) seit Jahren pflegt. Nachdem 2020 pandemiebedingt keine Straßensammlungen möglich waren, sammelte der Ortsverband Langenfeld am Freitag, 5. November, erneut auf dem Marktplatz. Die gesammelten Spendeneinnahmen des gemeinnützigen Vereins dienen der Pflege und Instandsetzung von Kriegsgräberstätten im Ausland. Zudem sollen damit die Workcamps der Jugendarbeit und die Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten des Volksbundes finanziert werden.

„Der Volksbund betreut Angehörige in Fragen der Kriegsgräberfürsorge, er berät öffentliche und private Stellen, er unterstützt die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kriegsgräberfürsorge und fördert die Bildung und Begegnung junger Menschen an den Ruhestätten der Toten“, heißt es vom Volksbund.

Unterstützung bei der Straßensammlung kam dabei durch Soldaten der Waldkaserne Hilden. „Hauptfeldwebel Golüke von der Waldkaserne Hilden stellt mit seinen engagierten freiwilligen Helfern die dringend benötigten Sammlerinnen und Sammler, um auch in Langenfeld die Straßensammlung durchführen zu können“, so Christian Benzrath, Geschäftsführer des Volksbundes in Langenfeld.

Am Freitag, 12. November, dem Markttag vor dem Volkstrauertag, will der VDK erneut sammeln. Von 10 bis 12 Uhr stehen die Bundeswehrangehörigen dafür in der Langenfeld Fußgängerzone und am Infostand auf dem Wochenmarkt.

Zwei Tage zuvor, am Mittwoch, 10. November, sammeln sie außerdem von 10 bis 13 Uhr auf dem Rathausplatz in Monheim.