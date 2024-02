Monheim Mitte Die Liebe kommt nach Monheim

Monheim · Auf dem Eierplatz in Monheim laufen die Arbeiten für eine besondere Installation. Was hat es damit auf sich und was hat die Liebe damit zu tun?

02.02.2024 , 11:34 Uhr

Auf dem Eierplatz in Monheim laufen die Vorbereitungen für eine besondere Valentinsaktion. Doch was genau soll hier aufgebaut werden? Foto: Stephan Meisel Foto: Stephan Meisel

Noch lässt sich anhand der blau- und lilafarbenen Bauteile noch nicht ganz ausmachen, was genau da auf dem Eierplatz in Monheim entsteht – doch das wird sich rasch ändern. Bei genauerer Betrachtung könnte man bereits vermuten, dass die Bauteile die Form eines Herzens haben. Einen weiteren Hinweis auf des Rätsels Lösung geben die Farben. Blau und Lila? Das sind doch die Farben von Monheim Mitte! Die Konstruktion hat also sowohl etwas mit dem Einkaufszentrum als auch mit der Liebe zu tun. Tatsächlich soll hier ein Herztunnel als Fotospot entstehen. Und der wird für die Valentins-Aktionswochen von Monheim Mitte aufgebaut. Die laufen von Freitag, 2. Februar, bis Samstag, 17. Februar. Zelebriert wird das ganze mit Angeboten und Gewinnspielen. Und wer ein Foto mit seinem Lieblingsmensch vor dem Herztunnel auf dem Eierplatz macht, dieses auf Instagram postet und es mit dem Hashtag #mitteninsherz versieht, kann verschiedene Preise gewinnen.

(amro)