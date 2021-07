Unwetter-Katastrophe in Langenfeld : Schnelle Hilfe in der Notschlafstelle

Melanie Thiemann, Marion Prell, Christian Nitz, Torsten Maslow, Frank Noack (v.l.) haben sich um die Notschlafstelle gekümmert. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld In der Unwetter-Katastrophe haben Betroffene in der Turnhalle am Brückentor in Langenfeld übernachtet. Wie Stadt, Malteser und DRK sie unterstützten.

Als Melanie Thiemann Mittwochnacht ihre Schicht in der Notschlafstelle antritt, spielen alle Ball. Draußen tobt das Unwetter, drinnen die Betroffenen vom Rietherbach. „Das hat mich echt überrascht“, sagt die ehrenamtliche Helferin vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Bei vielen ist schließlich der Strom ausgefallen, ihr Erdgeschoss und der Keller sind überflutet, die Heizung defekt. Thiemann hat damit gerechnet, dass die Langenfelder jemandem zum Reden brauchen. Doch sie machen Witze, lachen, lenken sich in der Turnhalle am Brückentor gegenseitig von ihrer Situation ab. „Das fand ich total schön. Also habe ich einfach mitgemacht“, sagt Thiemann.

Sie ist eine von 30 Ehrenamtlichen vom DRK, die in dieser Nacht im Einsatz sind. Gemeinsam mit neun Kollegen und zehn Maltesern betreut sie die Notschlafstelle in der Turnhalle am Brückentor. Sie haben dort Feldbetten aufgebaut, Wolldecken, Kissen und Shampoo mitgebracht. Wer evakuiert werden möchte oder muss, kann hier unterkommen. Es gibt etwas Warmes zu essen und jemanden zum Reden. Mindestens fünf Langenfelder brauchen genau das in dieser Nacht. Das DRK möchte nicht sagen, wie viele es genau sind. Die 20 Betten, die in der Turnhalle stehen, seien Mittwochnacht jedenfalls nicht alle belegt gewesen, sagt Thiemann.

INFO Ehrenamtliche im Einsatz für Unwetter-Betroffene Malteser Insgesamt 44 Ehrenamtliche von den Langenfelder Maltesern waren in der Unwetter-Nacht und an den Tagen danach im Einsatz. Sie koordinierten die Hilfe der Feuerwehr, versorgten Einsatzfahrzeuge mit Benzin, Helfer mit Strom und betreuten Betroffene. Deutsches Rotes Kreuz Rund 30 Helfer vom DRK bereiteten Mahlzeiten zu, lieferten sie aus, übernahmen die Betreuung der Betroffenen und unterstützten die Feuerwehr.

Die meisten Betroffenen wollen lieber nicht evakuiert werden, sondern in ihren Häusern bleiben. „Das Angebot war aber da“, sagt Christian Nitz, Dienststellenleiter der Langenfelder Malteser. „Die Hildener Johanniter haben alle Betroffenen am Kaisersbusch noch in der Unwetter-Nacht gefragt.“ Dass viele das nicht annehmen wollten, könne er gut nachvollziehen. Einige hätten ihr Hab und Gut nicht zurücklassen, ihr Haus nicht dem Unwetter überlassen wollen. „Es gibt ja auch Sicherheit, wenn man im eigenen Bett schläft.“

Das sieht auch Marion Prell, Langenfelds Erste Beigeordnete so. „Es war ein zusätzliches Angebot. Niemand sollte sich verpflichtet fühlen, es anzunehmen,“ sagt sie. Wer Hilfe brauchte, hätte aber welche bekommen. „Eine ältere Frau wurde zum Beispiel in ein Hotel gebracht. Für sie war es körperlich angenehmer, in einem richtigen Bett zu schlafen als auf dem Turnhallenboden oder gar in ihrem stark getroffenen Heim“, sagt die erste Beigeordnete der Stadt. Sie koordiniert am Mittwoch die städtische Hilfe für die Betroffenen des Unwetters, schickt am Donnerstag Mitarbeiter vom Außendienst zum Rietherbach und zum Kaisersbusch, um gegebenenfalls noch mehr Menschen zu evakuieren. Zwei Anwohner haben noch immer keinen Strom und möchten die Nacht in der Notschlafstelle verbringen. Sie bleiben die Einzigen. „Zwischendurch kamen immer mal wieder Betroffene vorbei, die aber nur ein bisschen reden wollten oder etwas Warmes trinken“, sagt Nitz. „Viele fühlten sich danach offenbar gestärkt und sind wieder zurück nach Hause gegangen.“

Marion Prell und Langenfelds Bürgermeister Frank Schneider besuchen am Wochenende und auch am Montag den Rietherbach und den Kaisersbuch. „Die Anwohner haben erzählt, dass die Nachbarschaft gut zusammengearbeitet habe. Viele bringen den besonders Betroffenen noch immer Essen und Kleidung vorbei.“