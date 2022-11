Langenfeld: Straßensperrung endet Mittwochnachmittag Abwasserkanal war defekt

() Die Ursache für das Absacken auf der Von Holstein-Straße stehtfest: „Ein Schmutzwasserkanal war defekt“, teilt Bastian Steinbacher, Leiter des städtischen Betriebshofs mit. Der Schaden war am Montag entdeckt worden. Die Stadt sperrte die Straße zwischen auf Höhe der Hausnummern 2-6 und 5 komplett ab. Am Dienstag buddelten sich die Experten bis zu der defekten Stelle vor und reparierten das Rohr. Am Mittwoch soll die Sperrung aufgehoben werden.