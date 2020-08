Aufbau einer europäischen Raumfahrt-Universität : Die Uni und der Traum vom Weltraum

Es ist nicht das erste Weltraum-Projekt der Heinrich-Heine-Universität. Bereits 2014 schickte eine Biologin eine in der Antarktis vorkommende Flechte zur internationalen Weltraumstation ISS. Foto: Pixabay

Düsseldorf Die Heinrich-Heine-Universität wird beim Aufbau einer europäischen Raumfahrt-Universität helfen, einer Initiative der Europäischen Kommission. Grenzen sollen dabei in mehrfacher Hinsicht überwunden werden.

Es ist der erste Schritt auf dem Weg zum großen Sprung: Die Uni Düsseldorf wird an einem bedeutenden europäischen Projekt mitwirken, in dem es darum geht, Grenzen zu überwinden – die zwischen Fachbereichen, Hochschulen und Ländern, aber auch die irdischen. In einem Verbund mit den Universitäten von Toulouse (Frankreich), Lulea (Schweden), Luxemburg und Krakau (Polen) wird die Heinrich-Heine-Universität (HHU) beim Aufbau einer europäischen Raumfahrt-Universität helfen. Dafür wird das Projekt mit dem Namen UNIVERSEH von der Europäischen Kommission über die kommenden drei Jahre mit rund fünf Millionen Euro gefördert. Die Fakten.

Was muss man sich unter einer Raumfahrt-Universität vorstellen? Die fünf europäischen Hochschulen haben sich zusammengeschlossen, um eine europäische Universität zum Thema „Weltraum” in all seinen Aspekten aufzubauen. Dazu gehören Bereiche wie Wissenschaft, Technik, Recht, Wirtschaft, Sozial- und Geisteswissenschaften, Patente und Innovation, Entrepreneurship, Medizin, Kunst und Kultur. Im Zuge des Projekts soll etwa Forschung auf Gebieten wie Telekommunikation und Klima betrieben werden, aber auch spezielle Bildungs- und Austauschprogramme sollen entwickelt und auf den Weg gebracht werden.

Was ist das Ziel der Weltraum-Universität? Zum Wachstum von Beschäftigung und Industrie sowie zu einer nachhaltigeren Gestaltung des Raumfahrtsektors beizutragen und sicherzustellen, dass die EU in diesem Bereich eine weltweite Führungsrolle behält. Im Verbund wird jeder sein jeweiliges Fachwissen und seine Kontakte zur Raumfahrtindustrie und zu europäischen Weltrauminstituten gezielt einbringen, um Bildungsprogramme und Forschung an den künftigen Anforderungen des Arbeitsmarkts zu orientieren und anzubieten, die den europäischen Bedürfnissen im Weltraumbereich entsprechen. Über das Projekt werden somit künftige Mitarbeiter und Unternehmer für den europäischen Raumfahrtsektor ausgebildet.

Was genau wird von Düsseldorf aus passieren? Die HHU wird sich in vielfacher Hinsicht engagieren, insbesondere mit ihren Stärken in (Computer-)Linguistik und Sprachvermittlungskompetenz sowie durch besondere Mobilitätskonzepte, die den innereuropäischen Austausch in Forschung und Lehre unterstützen sollen. „Der international hoch angesehene Fachbereich (Computer-)Linguistik an der Philosophischen Fakultät wird beispielsweise an einem Weltraumwörterbuch arbeiten, mit dem weltweit einheitliche Fachbegriffe definiert und etabliert werden sollen“, sagt Uni-Sprecher Achim Zolke. Auch der Austausch zwischen den einzelnen Hochschulen und Ländern soll gefördert werden. „Sowohl die virtuelle Kommunikation als auch ,echte’ Besuchsformate sollen über eine online-basierte Plattform organisiert werden“, sagt Zolke. Zudem habe die HHU bereits ein Sprachzentrum, das Kurse für Erasmus-Studierende aus dem Ausland organisiert. Dieses soll nun zur Internationalität und Mehrsprachigkeit des Projektes beitragen.

„Ich bin sehr glücklich, dass die HHU ihren Teil dazu beitragen kann, den Austausch von Forschung und Lehre in Europa grenzüberschreitend weiter zu intensivieren. Davon werden alle Beteiligten deutlich profitieren“, sagt Uni-Rektorin Anja Steinbeck. Professor Stefan Marschall, Prorektor für Internationales, sieht in dem Antragserfolg einen wichtigen Meilenstein für die Internationalisierung der Uni: „Auf dieser Grundlage können wir die internationalen und europäischen Strukturen und Netzwerke der HHU weiter festigen und ausbauen”.

Warum kann die HHU an dem Projekt mitwirken? Sie hatte mit den anderen Universitäten einen Antrag zur Förderung innerhalb des Erasmus-Programms gestellt, der in der jüngsten Ausschreibungsrunde nun erfolgreich war. 24 der mehr als 60 eingereichten Verbundanträge wurden von der Europäischen Kommission ausgewählt, in den kommenden drei Jahren die Idee des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron von sogenannten „Europäischen Universitäten“ umzusetzen. Das sind länderübergreifende wissenschaftliche Allianzen innerhalb der EU, mit denen die Kommission die besonderen Stärken einzelner Hochschulen bündeln will, die wegweisend für die Universitäten der Zukunft sind. Zudem sollen europäische Werte und Identität gefördert werden. Ziel der Initiative ist es, eine Generation zusammenzubringen, die in der Lage ist, über Sprachen, Grenzen und Disziplinen hinweg zusammenzuarbeiten, um gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen.