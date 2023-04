Unfallflucht in Langenfeld Smart in Parkhaus beschädigt

Am Montag, 17. April, ist ein in dem Parkhaus an der Turnerstraße abgestellter Smart von einem bislang noch unbekannten Auto angefahren und beschädigt worden. Der Kleinwagen war im Zeitraum zwischen 6.50 und 15.10 Uhr in der unteren Etage bei den Frauenparkplätzen abgestellt. Am Heck des Wagens entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro, der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.