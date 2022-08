Unfallflucht in Langenfeld : Polizei sucht betrunkenen Radfahrer

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Langenfeld Ein bislang noch unbekannter Fahrradfahrer hat in der Nacht zu Sonntag einen Schaden an einem grauen Ford Focus verursacht, der gegen 2.45 Uhr auf einem Feldweg an einem See an der Karl-Benz-Straße hinter dem Lager einer großen Supermarktkette in Berghausen abgestellt war.

Der Halter des Focus hatte zu dieser Zeit an dem See geangelt, als er einen lauten Knall hörte. Als er nach dem Rechten schaute, stellte er fest, dass ein Mann mit seinem Fahrrad gegen sein Auto gefahren und zu Boden gestürzt war.

Der Angler half dem scheinbar erheblich betrunkenen Mann wieder auf und stellte fest, dass die Beifahrerseite seines Autos beschädigt war. Als der Angler nun angab, die Polizei zu informieren, flüchtete der Radfahrer mit seinem Fahrrad.

Zu ihm liegt folgende Beschreibung vor: männlich, circa 45 bis 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, hatte eine Halbglatze und trug eine kurze graue Hose sowie eine blaue Jacke. An dem Ford Focus entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter Telefon 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

