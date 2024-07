Unfallatlas 2023 Diese Kreuzung in Langenfeld ist Unfallschwerpunkt in NRW

Im vergangenen Jahr hat es in NRW rund 640.000 Verkehrsunfälle gegeben. Bei 63.250 Unfällen, also in rund jedem zehnten Fall, verunglückten dabei auch Menschen. Insgesamt kamen im Straßenverkehr in NRW 79.622 Personen zu Schaden, 450 von ihnen starben. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamtes und des Unfallatlas’ für 2023 hervor. Am häufigsten traf es Menschen bei Zwischenfällen in Köln – hier zählten die Statistiker knapp 5200 Unfälle, bei denen Menschen verletzt wurden oder starben. Schuld an der hohen Zahl sind gleich mehrere Stellen in der Stadt, die als Unfallschwerpunkte gelten. Aber auch in Langenfeld gab es im vergangenen Jahr eine Kreuzung, an der es NRW-weit besonders häufig krachte.