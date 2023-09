Urdenbacher Weg in Baumberg Micra touchiert Bus, Fahrer fährt davon

Monheim (pc) Am Urdenbacher Weg in Baumberg hat sich am Mittwochvormittag ein Unfall mit einem Linienbus ereignet. Der Verursacher flüchtete. Gegen 10.30 Uhr befuhr der Bus-Fahrer den Urdenbacher Weg in Richtung Düsseldorf, als ihm ein roter Nissan Micra in einer Kurve entgegenkam. Der Nissanfahrer geriet aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und touchierte die Fahrerseite des Linienbusses, wie die Polizei mitteilte. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher in Richtung Monheim davon. Die Polizei schätzt den an dem Linienbus entstandenen Schaden auf mehrere tausend Euro. Erst vor wenigen Tagen hatte sich in der Monheimer Innenstadt ein Unfall mit einem Bus ereignet. Weil er zwei Mädchen am Kreisel Rathausplatz/Berliner Ring ausweichen musste, ist ein Linienbusfahrer mit seinem Wagen gegen einen Bauzaun gefahren. Verletzt wurde niemand. Die beiden Mädchen radelten einfach weiter. Hinweise zu beiden Unfallfluchten nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 95946350, entgegen.