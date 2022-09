Transporterfahrer übersieht in Langenfeld Motorrad : Transporterfahrer verletzt Kradfahrer schwer

Langenfeld Unfall auf dem Winkelsweg in Langenfeld: Ein Schwerverletzter und ein Schaden von rund 4000 Euro.

() Ein 53-Jähriger hat am Montagnachmittag, 12. September, einen 37-jährigen Motorradfahrer auf der Straße Winkelsweg in Langenfeld schwer verletzt. Nach Polizeiangaben fuhr der 53-jährige Langenfelder mit einem VW Transporter die Straße Winkelsweg in Richtung Berghausener Straße. In Höhe der Hausnummer 13 wendete er gegen 16.50 Uhr sein Fahrzeug, um seine Fahrt in entgegengesetzter Richtung fortzusetzen. Dabei übersah er einen 37-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Yamaha FZ1 den Winkelsweg aus Richtung Berghausener Straße kommend in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der 37-Jährige wollte auf der Kreuzung Winkelsweg / Richrather Straße nach rechts auf die Richrather Straße abzubiegen. Zum Unfallzeitpunkt war er auf der Rechtsabbiegerspur, als der VW das Hinterrad der Yamaha so touchierte, dass der 37-Jährige das Gleichgewicht verlor und stürzte. Dabei verletzte der Kradfahrer sich so schwer, dass die Rettungssanitäter ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus bringen mussten. Der 53-Jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den an den beteiligten Fahrzeugen entstandenen Gesamtschaden auf mindestens 4.000 Euro.