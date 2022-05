Unfall auf der Kölner Straße : Schwerer Unfall: Hildener wendet mitten im Verkehr

Bei einem Unfall auf der Kölner Straße wurde am Dienstag ein 85-Jähriger verletzt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Auf der Kölner Straße kollidieren zwei Pkw: 30.000 Euro Schaden.

(elm) Einen Schaden von 30.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Dienstag auf der Kölner Straße ereignete. Ein 85-jähriger Langenfelder wurde dabei verletzt. Gegen 10 Uhr fuhr ein 52-jähriger Mann aus Hilden mit seinem Opel auf der Kölner Straße in Richtung Süden. Auf Höhe der Hausnummer 135 in Höhe der Bushaltestelle „Rheinische Kliniken“ vollzog er dann laut Polizei ein unerlaubtes Wendemanöver und missachtete eine durchgezogene Linie.