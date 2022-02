Überfall in Langenfeld : 19-Jähriger wehrt sich gegen Trio

Die Polizei sucht drei junge Männer, die auf einen Monheimer eingeschlagen haben. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Langenfeld Ein 19-jähriger ist bei einer Prügelei in Langenfeld leicht verletzt worden, teilt die Polizei mit. Am Mittwoch, 9. Februar, verließ der junge Monheimer gegen 21.15 Uhr ein Fitness-Studio an der Bahnhofstraße in Langenfeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken