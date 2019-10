Langenfeld : Unbekannte stehlen Anhänger aus Tiefgarage

Langenfeld (elm) Aus einer Tiefgarage an der Turnerstraße ist ein verschlossen geparkter Pkw-Anhänger der Marke Anssems, Typ GTB gestohlen worden. Wie der oder die Täter in die Sammeltiefgarage des Hauses Nr. 5 gelangten und den silbernen, einachsigen Kastenanhänger abtransportieren konnten, sei nicht geklärt, so die Polizei.

Immerhin sei er mit einem stabilen Deichselschloss gesichert gewesen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 17 Uhr, und Dienstag, 18.30 Uhr. Der silberne Pkw-Anhänger hat das amtliche Kennzeichen ME-MG 427. Der Wert des fünf Monate alten Anhängers, zulässiges Gesamtgewicht: 1200 Kilogramm, wird mit 2200 Euro angegeben. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Langenfelder Polizei wurden eingeleitet, der Anhänger zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.