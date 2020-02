Monheim : Unbekannte kippen Reifen ins Feld

Die Verwaltung prüft, wer die Entsorgung übernehmen muss.

Erst kürzlich haben Unbekannte 110 Altreifen am Widdauen-See an der Stadtgrenze von Langenfeld, Monheim und Leverkusen abgekippt, die der Betriebshof aufwändig entsorgen lassen musste. Am Wochenende entdeckte Rudolf Glasmacher aus Monheim beim Spaziergang einen großen Berg alter Autoreifen auf einem Feld in Baumberg. Sie seien ihm vom Urdenbacher Weg in Richtung Haus Bürgel aufgefallen, sagt er. Am Ende des Waldstücks, dort, wo das Feld beginnt, finde man die Reifen, die so beschreibt Glamacher, „anscheinend bereits im Freien an einer anderen Stelle gelagert waren, da sich Grünbewuchs an den Reifen befindet“. Auch am Dienstag hätten sie noch dort gelegen.