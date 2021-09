Polizei bittet um Hinweise : Einbruch in Monheimer Einfamilienhaus

Monheim In ein freistehendes Einfamilienhaus in Monheim sind am Samstag Einbrecher eingedrungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Unbekannte Einbrecher sind am Samstag, 18. September 2021, in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Leienstraße in Monheim eingedrungen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Täter hätten in der Zeit zwischen 19.30 und 21.50 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses aufgehebelt und seien so gewaltsam in die Wohnräume eingedrungen. Sie durchsuchten laut Polizei unter anderem ein Büro im Obergeschoss des Hauses und entwendeten einen Möbeltresor mit persönlichen Dokumenten. Unerkannt seien sie auf dem gleichen Weg entkommen und mit ihrer Tatbeute in unbekannte Richtung entkommen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 95946350 entgegen.