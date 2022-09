Monheim: Polizei sucht Zeugen des Diebstahls : Schwarze BMW aus Tiefgarage verschwunden

Monheim Unbekannte haben eine 19 Jahre alte BMW-Tourenmaschine aus einer Monheimer Tiefgarage entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

() Ein schwarzes Motorrad ist in der Nacht zu Donnerstag, 1. September, aus einer Tiefgarage in Monheim verschwunden. Nach Angaben der Polizei knackten unbekannte Diebe das Zweirad an der Hauptstraße in der Zeit von 1.30 Uhr bis 6.30 Uhr. Wie der oder die Fahrzeugdiebe in die Tiefgarage der Häuser 42-44 gelangten, die schwarze BMW F650 CS öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Die teilverkleidete Tourer-Maschine mit dem amtlichen Kennzeichen KR-QI 14 ist 19 Jahre alt und wird mit einem Zeitwert von 2.200 Euro angegeben. Konkrete Hinweise auf die die Fahrzeugdiebe und den Verbleib der gestohlenen BMW liegen nicht vor. Die Suchaktion nach der Maschine im Umfeld der Garage verliefen ohne Ergebnis, so die Polizei. Neben einem Strafverfahren und weiteren Ermittlungen hat die Monheimer Polizei Fahrzeug und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Hinwiese auf die Täter oder den Standort erbittet die Polizei unter Telefon 02173 / 9594-6350.