Staatsschutz ermittelt in Langenfeld : Unbekannte zerstören Wahlplakate

Mit der Nummer „187“ kennzeichnen Polizisten in den USA einen Mordfall. In Deutschland bedeutet die Nummer eine Todesdrohung. Foto: Bündnis90/Die Grünen

Langenfeld Noch nie sind in Langenfeld während eines Wahlkampfes so viele Plakate zerstört worden wie in diesem Jahr. Vor allem SPD, FDP und Bündnis90/Die Grünen beklagen viele Beschädigungen. Auch Drohungen „zieren“ die Plakate.