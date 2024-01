Zwei Unfallfluchten in Monheim Unbekannte beschädigen Porsche und BMW

Die Polizei in Monheim ist zu zwei Unfallfluchten gerufen worden. Am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr ist ein Mercedes Benz Coupe kurz vor dem Kreisverkehr an der Geschwister-Scholl-Straße zum Holzweg auf einen BMW aufgefahren, so die Polizei. Der Mercedes-Fahrer schlug vor, die Autos abzustellen, um eine Schadensregulierung durchzuführen. Dann entfernte er sich jedoch fluchtartig über die Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Garather Weg. Der Fahrer wird als 35 bis 45 Jahre alt,1,80 Meter groß und mit einem osteuropäischen Erscheinungsbild beschrieben werden. Er hatte kurze graue Haare, trug einen grauen Pullover und sprach Deutsch mit Akzent. Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein, die jedoch ergebnislos verlief. Sie schätzt den Schaden an dem BMW auf mehrere hundert Euro.