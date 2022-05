Kampf gegen Einwegmüll : Aktion: Umweltberatung sucht Testpersonen

Langenfeld Egal ob Kaffeebecher, Pizzakartons oder anderer Verpackungsmüll, wir produzieren immer mehr Müll. Um gegenzusteuern, lädt die Umweltberatung der Verbraucherzentrale NRW jetzt zu einer Aktion ein. Und sucht Mitstreiter.

Nicht erst seit der Corona-Pandemie steigt die Menge des Verpackungsmülls aus der Take-away-Gastronomie immer weiter an. Ein Plus von mehr als 170 Prozent verzeichnen Menü- und Snackboxen seit Mitte der 1990er Jahre. Für den Coffee-to-go, die Pizza auf die Hand, die Pommes und viele andere Speisen und Getränke fallen große Mengen an Plastik-, Papier- und Aluminium-Abfällen an. Wertvolle Rohstoffe, die nach einmaligem Gebrauch in der Tonne landen.