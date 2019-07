Umbau Solinger Straße : Händler beklagen Sperrung vor Läden

LANGENFELD Ärger beim Umbau der Solinger Straße: Nach den Autos kommt jetzt auch die Laufkundschaft nicht mehr hindurch.

„Viele Händler hier sind sehr aufgebracht“, sagt Sven Lucht vom Bioladen „Rheinkiesel“. Nachdem er vor wenigen Tagen erst das trotz der Hitze vorlegte Tempo und die auf möglichst geringe Beeinträchtigung der Läden ausgerichteten Bauabläufe gelobt hatte, kritisiert Lucht, „dass Läden auf der Westseite jetzt einfach abgeschnitten werden. Da geht es bei vielen Geschäften ohne Rücklagen um die nackte Existenz!“ Deswegen habe er am Freitag den städtischen Projektleiter Denis Kynast aufgesucht und dabei auch auf die Schwierigkeiten der Anlieferer hingewiesen. „Sie können oft nicht vorfahren und müssen mit dem Rollwagen teils Waren über unbefestigten Boden ziehen.“ Nach Kynasts Angaben sei die Unterbrechung des Fußwegs nicht mit ihm abgesprochen gewesen. Lucht zufolge habe der Projektleiter angekündigt, dass in den nächsten Tagen vorübergehend Schotter aufgetragen und die Westseite somit wieder ohne Unterbrechung begehbar werde.

Noch etwa zwei Wochen lang können laut Verkehrsplaner Franz Frank Autos von der Großkreuzung Theodor-Heuss-Straße her in die Solinger Straße bis zum Parkplatz der Stadt-Sparkasse einfahren, den sie über die Straße An der Tente verlassen müssen. „Wenn auf diesem letzten Abschnitt die Fahrbahn rausgerissen wird, dann können Autos vorübergehend nur noch über An der Tente auf diesen Parkplatz fahren.“ Der Weg zu den Tiefgaragen Marktkarree und Stadtgalerie an der Friedhofstraße führt aktuell nur über die Johannesstraße.