Eröffnung Mitte September : Umbau der Stadtbibliothek: Erst die Technik, dann Komfort

Langenfeld 1,9 Millionen Euro sind für die Umgestaltung der Langenfelder Stadtbibliothek veranschlagt, die seit März geschlossen ist. Mitte September soll die umfassend erneuerte Bibliothek wieder eröffnet werden.

Seit März ist die Stadtbibliothek wegen eines Komplettumbaus geschlossen. Nach Angaben von Leiterin Martina Seuser liegen die mit insgesamt 1,9 Millionen Euro veranschlagten Arbeiten im Zeitplan, so dass die umgestalteten Räume im Kulturzentrum an der Hauptstraße 131 Mitte September eröffnet werden sollen. Bei ihrem täglichen Besuch der Großbaustelle staunt sie nach eigenen Worten „nicht schlecht, welche umfangreiche Technik in den Räumen installiert wird. Ganze Wagen mit Kabelrollen prägen im Moment das Bild.“