Langenfeld : Mann überfällt mit vorgehaltenem Messer einen Kiosk

Die Polizei sucht den Mann, der einen Kiosk in Langenfeld überfallen hat. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Langenfeld (pc) Ein Mann hat am Samstag gegen 7.30 Uhr einen Kiosk mit Lottoannahmestelle an der Straße Hardt überfallen. Mit einem vorgehaltenen Messer zwang er die Mitarbeiterin (60) in ein Hinterzimmer. Er stahl Geld und zwei Stangen Zigaretten.

