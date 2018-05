Langenfeld: Über die Kunst bei Mack und Goethe

Langenfeld Es trennen sie knapp 200 Jahre, doch in ihrer Betrachtung von Licht und Kunst scheint es, als hätten sie sich ausgetauscht. Die zentralen Themen des Malers und Bildhauers Heinz Mack, Schöpfer der 16 Meter hohen Stele gegenüber dem Langenfelder Rathaus, sind Licht und Farbe und ihre Wechselwirkung, und auch Johann Wolfgang von Goethe hat sich mit dem Phänomen befasst. Über "Licht am Werk. Licht-Ästhetik bei Goethe und Mack" hat der Darmstädter Philosoph Gernot Böhme nun im Düsseldorfer Goethe-Museum einen Vortrag gehalten.

Böhme ordnet Macks und Goethes Auffassung ein in seine Ästhetik des "Ephemeren", eine Theorie von Kunst als Augenblick: In der Performance etwa sei der Moment als Erlebnis bewahrt, und nicht in einem Gegenstand verdinglicht. Das Goethe-Museum zeigt noch bis zum 27. Mai die Ausstellung "Taten des Lichts", die Macks Werk mit den Ideen Goethes in Beziehung setzt.