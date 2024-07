Transport auf der Zielgeraden U-Boot U17 tritt finale Fahrt an

(grz) Groß war das Interesse im Frühjahr des vergangenen Jahres, als das U-Boot U17 auf seinem Weg über den Rhein auch Monheim und Leverkusen passierte. In Speyer wurde das U-Boot zuletzt auf seine Weiterfahrt nach Sinsheim vorbereitet. Mittlerweile befindet sich das Gefährt auf der Zielgeraden: In dieser Woche ging das U-Boot auf seine letzte Flussfahrt und passierte unter anderem die Alte Brücke in Heidelberg. Derzeit befindet sich U17 in der Gemeinde Haßmersheim in Baden-Württemberg, wo es an diesem Wochenende an Land geholt werden soll. Seit 1973 war das U-Boot im Einsatz, bevor es Ende 2010 nach fast 40 Jahren ausgemustert wurde. Nun ist es reif für das Museum. Genauer: für das Technik-Museum Sinsheim. Ende Juli soll das U-Boot dort auch ankommen.