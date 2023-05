Spektakulärer Transport U-Boot nimmt Kurs auf Monheim, Dormagen, Leverkusen

Ein großer Moment, nicht nur für Leichtmatrosen, denn ein U-Boot auf dem Rhein sieht man nicht alle Tage. Schon gar nicht komplett, vom Turm bis zum Kiel. Denn das 48 Meter lange U-Boot wird auf einem Lastenschiff transportiert. Ein imposanter Anblick – so wie schon am Maifeiertag zwischen Hoek van Holland und Dordrecht. Das U17 hatte bis 2010 fast 40 Jahre in der Bundesmarine gedient, in Nord- und Ostsee, später auch im Mittelmeer. Mehr zu dem spektakulären Transport und dem aktuellen Stand der Fahrt unter www.technik-museum.de.