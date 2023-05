Nach Raumschiff Buran 2008 kommt diesmal ein U-Boot Volkssport „Rheingucken“ in Monheim

An diesem Samstag haben viele Monheimer (und nicht nur die) einen Termin am Rheinufer: U-Boot gucken! Denn für den Nachmittag ist die Vorbeifahrt des ausgemusterten Marineschiffs U17 angekündigt. Auf seinem Transportweg auf einem Lastenkahn von Kiel über Holland den Rhein hinauf nach Speyer kommt das U-Boot auch an Monheim vorbei. In Speyer wird es dann für ein Museum in Sinsheim hergerichtet. Auf jeden Fall ist der Rhein für die Monheimer seit jeher eine Gelegenheit zum Flanieren und Schauen. Bilder aus dem Stadt- und dem RP-Archiv geben Zeugnis davon – von der Nachkriegszeit bis heute.