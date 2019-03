Gütesiegel: Regionales schmeckt ausgezeichnet

LANGENFELD/METTMANN „Frucht Natur“ aus Langenfeld und zwei weitere Betriebe erhalten das regionale Gütesiegel „Typisch Neanderland“.

Mit diesen drei Betrieben sind nach Angaben von Landrat Thomas Hendele insgesamt mittlerweile 27 im Kreis Mettmann so ausgezeichnet worden. „All diesen Betrieben geht es um die Regionalität, um kurze Transportwege, um Nachhaltigkeit.“ Heike Hungenberg und Dagmar Tiedeck freuen sich über die Auszeichnung. Die beiden Langenfelder Freundinnen bieten seit 2013 unter dem Namen „Frucht Natur“ (www.fruchtnatur.de) selbstgemachte Marmeladen und Fruchtaufstriche an. „Das Obst stammt entweder aus unserem Garten. Oder wir holen auch Obst ab und zahlen dann im Gegenzug mit fertiger Marmelade“, sagt Hungenberg. „Das erfreut vor allem die älteren Leute sehr, die nicht mehr ganz so fit sind.“ In einer Großküche in Monheim fertigen die beiden Frauen, mit Unterstützung ihrer Männer („die müssen schnippeln“), ihre Produkte an, vertreiben sie etwa bei Gut Holterhof in Hilden oder „Obst&Gemüse Modemann“ in Langenfeld. „Wir können uns nicht beklagen, unser Geschäft läuft von Jahr zu Jahr besser“, erklärt Tiedeck. „Die Menschen achten immer mehr auf Nachhaltigkeit und auf gesunde Ernährung. Wir benutzen zum Beispiel keinerlei Zusatzstoffe.“ Das Projekt und das Qualitätssiegel „Typisch Neanderland“ ermöglichen kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang in den touristischen Markt, steigern so die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe. Dabei geht es laut Hendele vor allem um das Genuss-Segment als Ergänzung zu den weiteren Produktlinien des Neanderlandes.