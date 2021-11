Schlechter Geschmack und Geruch : Leichte Chlorbelastung im Wiescheider Trinkwasser

Langenfeld Nachdem sich Anwohner über einen komischen Geschmack und Geruch beschwert hatten, untersuchte das Verbandswasserwerk das Trinkwasser.

Die Ursache des schlechten Geschmacks im Trinkwasser und des üblen Geruchs in Wiescheid ist gefunden. „Grund für die Veränderung des Trinkwassers ist eine routinemäßige Standardreinigung einer der Trinkwasserkammern des Hochbehälters. Wie auch bei früheren Reinigungen zuvor, kam dabei Chlor zum Einsatz.“ Das teilt die Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG auf Nachfrage am Dienstagnachmittag mit. Geringfügige Mengen Chlor in nicht nachweisbarer Konzentration seien nach Inbetriebnahme des Behälters in das Leitungsnetz gelangt. Das Chlor löste dort chemische Reaktionen aus, die zu den Geschmacks- und Geruchsveränderungen führten. Ein unabhängiges Gutachten des „IWW Zentrum Wasser“ solle nun Licht ins Dunkel bringen. „Die Ergebnisse werden zeitnah veröffentlicht“, kündigte das Wasserwerk an.