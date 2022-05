Wirtschaft, Handwerk und Handel : Treffpunkt Monheim setzt aufs Netzwerken

Die Vorsitzenden Alexander Grams und Roland Giebner (v. re.) freuen sich über die Baufortschritte in der neuen Stadtmitte. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Vorsitzende Aleksander Grams stellt den Zusammenschluss der Geschäftsleute und Gewerbetreibenden für die Zukunft neu auf. Wichtig sei es, zunächst Händler und Gewerbetreibende wieder an einen Tisch zu bekommen und neue Mitglieder zu werben.

Aleksander Grams hat für den Treffpunkt Monheim neue Aufgaben und Schwerpunkte im Blick. Seit Ende 2021 ist der 38-Jährige Vorsitzender der Gemeinschaft örtlicher Geschäftsleute und Gewerbetreibender. Feste, wie einst beispielsweise den Martinsmarkt, werde man zukünftig nicht mehr organisieren. Das dafür notwendige Inventar habe man bereits abgegeben. „Die Stadtverwaltung hat da ganz andere Möglichkeiten und agiert sehr professionell“, sagt der Inhaber des Autohauses Neumann an der Robert-Bosch-Straße. Stattdessen rückten jetzt die Themen Netzwerken und Wirtschaftsförderung in den Fokus des Vereins. Unterstützt wird Grams von Roland Giebner (65), der das Hofcafé und den Gokartverleih Am Vogelort betreibt, und der sein Sellvertreter ist.

Der alte Vorstand habe sich aufgelöst. Aktuell seien noch zwischen 50 bis 60 Mitglieder gelistet. Die Website des Treffpunktes wird gerade neu aufgebaut. „Wir machen jetzt einen Neustart nach der Corona-Pandemie.“ Der Zusammenschluss sei in der Vergangenheit überwiegend von Einzelhändlern und Geschäftsleuten geprägt gewesen. Auch einige Gastwirte und Steuerberater habe man in den eigenen Reihen gehabt, berichtet Giebner. Jedoch hätten bisher nur wenige Handwerker Interesse an einer Mitgliedschaft gezeigt. „Das wollen wir ändern“, betont Grams, der sich von Tiefbauunternehmen über Raumausstatter bis zu Druckereien und Malerbetrieben ein breites Spektrum wünscht.

Info Der Verein ist 1977 gegründet worden Der Treffpunkt Monheim am Rhein e.V. wurde 1977 gegründet und vertritt seitdem die Interessen örtlicher Unternehmen aus Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie und Dienstleistung. Die Ziele waren bisher: Stärkung der Standorte Monheim und Baumberg, Bindung der Kaufkraft durch Standort-Marketing. Der Treffpunkt hat unter anderem die Monheimer Messe ausgerichtet. Coronabedingt war es ruhig um den Verein geworden. Jetzt plant der Vorsitzende Aleksander Grams eine Neuausrichtung mit den Schwerpunkten Netzwerken und Wirtschaftsförderung.

Wichtig sei es zunächst, alle örtlichen Händler und Gewerbetreibenden wieder an einen Tisch zu bekommen und die Runde auszubauen. Man müsse die Gesichter der Mitglieder kennen und die Gewerke verknüpfen. So ließen sich örtliche Unternehmen außerdem besser in die Vergabe von Aufträgen einbeziehen. Beispielsweise wenn Bauarbeiten im Autohaus anstünden oder eine passende Lokalität für eine Betriebsfeier gesucht werde. Das Thema Energiesparen könne man ebenfalls gemeinsam meistern.

Neben dem Netzwerken sei die Wirtschaftsförderung in enger Kooperation mit der Stadtverwaltung das zweite wichtige Anliegen, sagt Grams. Viele Unternehmen in der Stadt befänden sich gerade im Umbruch. Noch säßen in 80 Prozent der Firmen Inhaber, die 50 Jahre und älter seien, an der Spitze. Ein Generationenwechsel stünde folglich demnächst bevor. Um beispielsweise bei der Betriebsübergabe Hilfestellungen zu geben, wolle der Treffpunkt Vorträge und Infoveranstaltungen mit Fachleuten der Handwerkskammer und der IHK organisieren und für die Mitglieder anbieten.