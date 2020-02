Monheim : Traditionspaar hat festen Platz im Karneval

Monheim Der Heimatbund brachte 1955 die Gänseliesel mit dem Spielmann zusammen und führte das Paar in das Winterrauchtum ein.

Die Geschichte des geigenden Spielmanns, der bei niedrigem Wasserstand durch den Rhein watete, um zur Kirmes nach Monheim zu kommen, kennt in der Gemeinde sicher jedes Kind. Und, dass er am Ufer vom zornigen Dominikaner-Pater Servaz empfangen wurde, der in ihm einen Diener des Teufels sah, und er nur durch das beherzte Durchgreifen des Amtmanns Heinrich von Lohhausen, der darauf bestand, dass die Angelegenheit nicht der geistlichen, sondern der weltlichen Justiz zufalle, vor der Folter und dem Tod gerettet wurde. Zwar kam der Spielmann nach seiner Haft nicht mehr nach Monheim, aber seine Geschichte hat sich in die Herzen der Bürger eingeprägt. Es war der Heimatbund, der 1955 die Gänseliesel mit dem Spielmann zusammenbrachte und in das Karnevalsbrauchtum einführte. „Obwohl sich die beiden nie begegnet sind“, meint Moritz Peters von der Großen Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka).