Die Stadtverwaltung Monheim wirbt um Gäste Tourismuskonzept bekommt letzten Schliff

Carolin Wulke hat Wanderschuhe sowie wetterfeste Kleidung angezogen und einen Rücksack dabei. Die Teamleiterin Tourismus ist heute im Rheinbogen unterwegs, um die Spazier- und Wanderwege in Augenschein zu nehmen. Alle lohnenswerten Wegstrecken sollen zukünftig inklusive Beschaffenheit, Anforderungsprofil und Einkehrmöglichkeiten digital für die Website monheim-entdecken.de aufbereitet werden. Das ist einer von vielen Bausteinen des neuen Tourismuskonzeptes, das die 52-Jährige den Politikern am 8. Mai im Haupt- und Finanzausschuss vorstellen wird. Stadtverwaltung und das Büro ift-consulting haben das Papier in den vergangenen Monaten erarbeitet.