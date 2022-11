Schwerer Unfall in Langenfeld Fahrer flüchtet nach Totalschäden

Ein Zeuge berichtet, dass gegen 7.25 Uhr ein etwa 18 bis 23 Jahre junger Mann mit einer schwarzen Mercedes A-Klasse mit überhöhter Geschwindigkeit über den Isarweg fährt. Dabei verliert er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto. Der Mann kracht mit seinem Wagen in einen am Fahrbahnrand geparkten Kia Picanto. Der Picanto wird aufgrund der Wucht des Aufpralls noch in einen davor abgestellten VW Up geschoben, der wiederum gegen einen davor abgestellten Ford Puma gedrückt wird.