Systemelektroniker gewinnt Handwerker-Contest Top-Azubi kommt aus Langenfeld

Gesucht werden die Besten der Besten: Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk treten jedes Jahr Absolventen in insgesamt 130 Gewerken an. Der Sieger der Handwerkskammer Düsseldorf 2023 im Bereich Informations- und Telekommunikationstechnik kommt aus Langenfeld. Lucas Romero Kuapanya hat seine Ausbildung bei der Freihoff Sicherheitsservice GmbH absolviert: Nun fiebert er dem Landeswettbewerb NRW entgegen. Dank sehr guter Leistungen und überdurchschnittlichen Engagements konnte der 22-Jährige seine Gesellenprüfung um ein halbes Jahr vorziehen. Die Übernahme bei seinem Ausbildungsbetrieb nach dem Abschluss im Juni war eine Selbstverständlichkeit. „IT und Elektronik haben mich schon immer fasziniert, deshalb war diese Ausbildung genau das Richtige für mich“, berichtet Lucas Romero Kuapanya. Gefallen hätten ihm bei Freihoff vor allem die individuelle Unterstützung und der enge Bezug zur Praxis. Somit konnte er nahtlos ins Berufsleben starten und wirkt nun als Systemelektroniker. an zahlreichen anspruchsvollen Projekten der Kommunikations- und Sicherheitstechnik mit. Das Team von Freihoff drückt dem jungen Kollegen die Daumen für den NRW-Wettbewerb: „Alle Kolleginnen und Kollegen sowie die Ausbilder sind stolz auf diese beachtliche Leistung und wünschen unserem Talent weiterhin viel Erfolg“, unterstreicht Geschäftsführer Till Freihoff. Mehr zu der Firma unter