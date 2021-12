Schwerer Unfall am Freitagmorgen in Langenfeld : 27-jähriger Monheimer stirbt bei Autounfall

Schwerer Unfall am Freitagmorgen in Langenfeld

Der Corsa prallte nach ersten Erkenntnissen mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Der 27 Jährige Monheimer starb noch an der Unfallstelle. Foto: Polizei

Langenfeld/Monheim Aus bislang unbekannter Ursache ist ein Monheimer Autofahrer in den frühen Freitagmorgenstunden in Langenfeld tödlich verunglückt. Der 27-jährige Fahrer kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

(dh) In der Nacht zu Freitag, 10. Dezember, kam es auf der Knipprather Straße in Langenfeld zu einem tragischen Autounfall. Das teilt die Polizei mit. Dabei verlor ein 27-jähriger Mann aus Monheim am Rhein sein Leben. Weil der genaue Unfallhergang bislang noch unklar ist, bittet die Polizei um Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.