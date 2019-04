Langenfeld : Todesfahrer wegen Mordes angeklagt

LANGENFELD/AACHEN Ein 45 Jahre alter Langenfelder muss sich nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Alsdorf vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Aachen wirft ihm unter anderem Mord an seinem 43-jährigen Beifahrer vor.

Details der Anklage nennt Dr. Daniel Kurth, Sprecher des Landgerichts Aachen. Dem nach ersten Ermittlungen am 22. Januar festgenommenen Langenfelder werde von der Staatsanwaltschaft „Mord und zweifacher versuchter Mord vorgeworfen, außerdem vorsätzlicher gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr sowie schwere und gefährliche Körperverletzung“.

Hintergrund des nach Ansicht der Ermittler bewusst herbeigeführten Unfalls auf der L 240 war wohl eine Beziehungskrise. Der 43-Jährige auf dem Beifahrersitz des VW Golf hatte sich laut Richter Kurth kurz vorher von dem Langenfelder getrennt. Deswegen sei der 45-Jährige in depressiver Stimmung gewesen und habe sich am Abend des 3. Januar wohl selber umbringen wollen. „Zu diesem Zweck soll er mit mindestens 130 km/h gezielt von hinten auf einen BMW aufgefahren sein, der vor einer roten Ampel stand.“ Der BMW-Fahrer, ein 48 Jahre alter Mann aus Alsdorf, verletzte sich durch die enorme Wucht des ungebremsten Aufpralls schwer und ist seither querschnittsgelähmt.

LANGENFELD/ALSDORF : Langenfelder nach Unfall in Alsdorf in Lebensgefahr

Wie schwer der 45-Jährige damals selber verletzt wurde, geht laut Kurth aus der Anklageschrift nicht hervor. Nach seiner Festnahme war der Langenfelder im Justizkrankenhaus Fröndenberg behandelt worden. Er sei weiterhin in Haft. Der Termin für den Prozessbeginn am Aachener Landgericht stehe noch nicht fest. In der Regel startet nach Angaben des Gerichtssprechers die Verhandlung binnen sechs Monaten – also spätestens im Sommer.