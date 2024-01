Hospizbewegung Langenfeld/Monheim Tod und Trauer – auch für Jugendliche kein Tabu

Mit dem Tod werden Menschen keinesfalls erst im höheren Lebensalter konfrontiert. Auch Jugendliche erleben, dass die Großeltern beerdigt werden, vielleicht ein Freund bei einem Unfall stirbt oder die Eltern eine schwere Krankheit nicht besiegen können. Trotzdem sind Tod und Sterben immer noch Tabu-Themen in vielen Familien. „Eltern wollen nicht unbedingt, dass die Kinder den Sterbeprozess der Oma begleiten“, sagt Daniela Kerl-Goeke. Die Leiterin und Koordinatorin der Hospitzbewegung St. Martin und Anja Roth-Reiter, ausgebildete Altenpflegerin und Sozialarbeiterin, sprechen ab dieser Woche (22. Januar) mit Zehntklässlern in Langenfelder und Monheimer Schulen darüber, was Trauerbegleitung ausmacht. Und sie schildern ihre Arbeit im Hospiz.