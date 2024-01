Vorbereitungskurs an der Volkshochschule Langenfeld Tipps und Hilfen für zukünftige Hundehalter

Weit über 4000 Hunde: Unter ihnen können schon einzelne sein, die nicht unbedingt auf „Sitz“, „Platz“ und „Bleib“ hören und auch sonst nicht die einfachsten Lebensgefährten sind. Da passt es doch sehr gut, dass die Volkshochschule Langenfeld ihre Einwohner nicht nur in Sprachen und Geschichte fortbildet, sondern ab diesem Jahr auch in Hundehaltung. Am Dienstag, 23. Januar, startet um 17.30 im Kulturzentrum das erste Angebot für zukünftige Frauchen und Herrchen. „Erst der Kurs − dann der Hund“ lautet der Titel – quasi ein Appell, sich gründlich zu informieren, ehe man sich für einen Vierbeiner entscheidet. Denn was so possierlich als knuffelige Welpe blitzschnell das Herz von Mutter, Vater und Kindern erweicht, kann im Alltag recht aufwändig und unangenehm werden und genauso schnell die anfänglichen Sympathien seiner Besitzer wieder verlieren. Beispielsweise wenn Flocki immer wieder Pippi auf den Perser macht, das Sofakissen zerfetzt, den nicht so hundefreundlichen Nachbarn anbellt, den Nachbarshund sogar beißt, nicht allein zu Hause bleiben will, beim Autofahren göbelt oder beim ersten Freilauf nicht ans Zurückkommen denkt - um nur einige wenige Unannehmlichkeiten zu nennen.