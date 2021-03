Tipps der Kreispolizei Mettmann : So machen Radler sich und ihr Rad frühlingsfit

Langenfeld/Monheim Die Fahrradprüfung in der vierten Klasse allein macht noch niemanden zum sicheren Fahrer. Wichtig sind intensives Üben – und natürlich ein verkehrssicheres Fahrrad.

Der Frühling weckt in so manchem Sesselsitzer die Lust auf Bewegung. Wie wär’s mal wieder mit einer kleinen Fahrradtour? Doch: O je! Der Drahtesel ganz hinten in der Garage macht nach Monaten Winterschlaf einen recht matten Eindruck. Die ist Luft raus, die Kette knirscht und vielleicht ist sogar irgendetwas defekt. So ist erst einmal eine Inspektion vonnöten, ehe man beherzt durch die aufblühende Natur strampeln kann.