Immobilientag in der Marienburg Monheim Tipps für die Finanzierung bei steigenden Zinsen

Fachleute informieren Besucher der Immobilienmesse am Sonntag, 24.September, in der Marienburg über Grundstücke, Bauformen, Neubau, Renovierung, Energieeffizienz, Finanzierung, Zinsen und Preise: Von 11 bis 16 Uhr gibt es an der Hofstraße neben Vorträgen Gelegenheiten zum Gedankenaustausch. Nach dem Erfolg im Jahr 2022 organisiert Daniela Ischerland vom gleichnamigen Unternehmen für Grafik, Werbung und Events aus Leichlingen auch dieses Jahr den Monheimer Immobilientag.