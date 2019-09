Lokale Kultur : „Tintenherz“ in der Monheimer Aula

Monheim Vor der Inszenierung am Sonntagnachmittag gibt es einen Workshop für Familien.

Die Bücher sind seit Jahren ein Renner, nicht nur bei Jugendlichen. Jetzt wird Cornelia Funkes „Tintenherz“ in Monheim als Theaterstück aufgeführt. Am Sonntag, 29. September, 15 Uhr, inszeniert die Burghofbühne Dinslaken den Stoff in der Aula am Berliner Ring. In der atmosphärischen Bühnenbearbeitung werden die Figuren des spannenden und fantasievollen Fantasybuchs lebendig, ganz so wie in der Geschichte selbst Romanhelden und -bösewichte in Meggies Leben auftauchen.