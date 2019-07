Interview Thomas Mielke : Tierheim reagiert auf die Hitze

Tierheimchef Thomas Mielke gönnt seinen Tieren bei dieser Hitze eine Abkühlung und die genießen das. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der Leiter des Hildener Tierheims schützt seine Bewohner an besonders heißen Tagen. Dann müssen die Besucher draußen bleiben.

Sie haben vor 20 Jahren als Pfleger im Tierheim Hilden angefangen. Seit rund zehn Jahren leiten Sie es. In Zeiten des Klimawandels gibt es immer häufiger extrem heiße Tage, so, wie jetzt auch wieder. Bei Temperaturen nahe 40 Grad leiden nicht nur Menschen, sondern auch Tiere unter der Hitze. Was tun Sie im Tierheim Hilden, um Ihren Schützlingen das Leben zu erleichtern?

Mielke Wir empfangen während der ganz heißen Tage keine Besucher, sind aber da und machen Telefondienst. Besucher würden jetzt zu viel Unruhe hereinbringen. Insbesondere die Hunde schrecken dann hoch, bellen und regen sich auf. Wir haben für sie mehrere Wasserplanschbecken auf dem Gelände – das sind eigentlich Kindersandkästen in Muschelform – in denen sie sich abkühlen können.

Die Hundehäuser sind kühl und die Spaziergänge finden eine Stunde früher statt als üblich und die Gassigänger gehen vorzugsweise Richtung See. Wir haben ja zwei Seen quasi vor der Haustür: Den Elbsee und den Unterbacher See.

Info Tierheim Hilden ist für viele Städte zuständig Wo Tierheim Hilden, Tier- und Naturschutzverein Hilden; Im Hock 7, 40721 Hilden Öffnungszeiten Mo: 15-18, Di, Mi, Fr und Sa: 14-17 Uhr, Do, So und an Feiertagen sowie 24. und 31.Dezember geschlossen Kontakt Telefon:02103 54574, info@tierheim-hilden-ev.de, www.tierheim-hilden-ev.de: Dort sieht man die zu vermittelnden Tiere und erhält Tipps zur richtigen Tierhaltung Was noch Patenschaften und Hundeschule (samstags)

Jetzt haben Sie viel über die Hunde erzählt. Was tun Sie für die anderen tierischen Bewohner bei der Hitze?

Mielke Bei unseren Katzen sind die Sichtfenster mit Laken abgehängt, damit sich die Räume nicht so aufheizen. Unsere Freigänger-Katzen auf dem Gelände verbringen die heißen Tage vermutlich irgendwo unter schattigen Büschen. Die sehen wir nur morgens früh und abends, wenn sie zum Füttern vorbeikommen. Bei allen Tieren kontrollieren wir mehrmals am Tag die Trinknäpfe. Insbesondere die Nager buddeln gerne und verschmutzen dabei schnell mal ihr Wasser.

Bald beginnen die Sommerferien in NRW. Früher haben Tierheime darüber geklagt, dass zur Urlaubszeit besonders viele Tiere ausgesetzt werden. Ist das immer noch so?

Mielke Inzwischen werden Tiere zu allen Zeiten ausgesetzt und zur Urlaubszeit ist es weniger geworden. Aktuell sind wir bereits relativ voll. Wir haben 25 Hunde und 30 Katzen. Hinzu kommen Kleintiere wie Kaninchen und Meerschweinchen sowie einige Exoten. Das sind Schlangen und einige Vögel. Einige wenige Pensionsplätze für Hunde – zwei bis drei – hätten wir zur Not auch noch. Katzen als Pensionsgäste können wir nicht nehmen.

Schlangen in Hilden?

Mielke Aktuell sind es zwei Kornnattern und eine Boa. Wir haben außerdem zwei Sittiche und einen Kanarienvogel. Oft bekommen wir griechische Landschildkröten. Wir vermuten, dass sie unerfahrenen Haltern ausgebüxt sind. Das ist dann der Sammy-Effekt, das kleine Krokodil im Baggersee. Gerade Kornnattern gelten als Einsteigerschlange. Manchmal kommen wir auch durch Beschlagnahmung an exotische Tiere.

Zuletzt war es ein Chamäleon, das nicht artgerecht gehalten worden war. Es ist jetzt in einer Auffangstation für Panzerechsen. An Exoten kommt man offenbar leicht dran und viele unerfahrene Leute stecken die dann einfach in ein Aquarium und legen einen Deckel drauf. Das geht gar nicht. Und so mancher Exot wird von überforderten Haltern ausgesetzt, weil er viel größer wird, als gedacht.

Haben Sie aktuell Notfälle – Tiere, die dringend ein Zuhause suchen?

Mielke Eigentlich alle. Wir haben große, alte und/oder verhaltensauffällige Hunde, die niemand will. Die haben zum Glück Gassigänger, die mit ihnen rausgehen. Und wir haben Katzen, die wirklich nett sind und doch schon zum Teil lange hier leben. Ihnen allen würde ich wünschen, dass sie ein schönes Zuhause finden.

Sie sind als Tierheim zuständig für Hilden, Monheim-Baumberg, Mettmann, Erkrath und Langenfeld und haben kreisweit 600 Mitglieder. Was können Sie beim Tierheim aktuell gut gebrauchen?