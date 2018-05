Langenfeld: Tierheim Hilden kastriert Fund-Katzen

Langenfeld Die Stadt Köln hat eine Kastrationspflicht für die Tiere eingeführt - wie bereits 86 andere Kommunen in NRW.

Hilden gehört nicht dazu. Das Tierheim Hilden nimmt im Auftrag der Städte Hilden, Mettmann, Erkrath, Monheim und Langenfeld Fundtiere auf und hat sich schon vor einigen Jahren für die Einführung einer Kastrationspflicht für Freigänger eingesetzt. "Das stimmt", bestätigt Hildens Ordnungsamtsleiter Michael Siebert: "Es gab Gespräche, aber wir haben das Thema nicht weiter verfolgt." Siebert kann nicht sagen, ob verwilderte und Freigänger-Katzen in Hilden ein Problem sind - so wie in Köln: "Dann hätten wir bei den aufmerksamen Hildenern sicher mehr Hinweise aus der Bevölkerung. Ich finde es auch grundsätzlich nicht gut, alles per Verordnung zu regeln." Verwilderte Katzen sind tagsüber oft nicht sichtbar. Sie lassen sich meist erst nachts blicken. Manja Bretschneider, Vorstand im Tierschutzverein Hilden, will das Thema aber wieder angehen: "Alle im Tierheim aufgenommenen Katzen werden kastriert: Alles andere hat keinen Sinn." Die Stadt Erkrath ordnete Ende 2016 an, dass freilaufende Katzen kastriert und registriert sein müssen. "Wir halten das für eine Erfolgsgeschichte", zog Christa Becker, Vorsitzende des Tierschutzvereins, nach knapp einem Jahr im Hauptausschuss Bilanz. So seien in Erkrath nur noch 43 Fundkatzen aufgegriffen worden gegenüber 176 im Jahr 2004. In Wülfrath gilt ebenfalls eine Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen. Das sind aber die beiden einzigen Städte im Kreis Mettmann. "Das entscheidet jede Kommune selbst", sagt Tanja Henkel, Pressesprecherin des Kreises Mettmann.