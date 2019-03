Länderjahr-Theater: Früherer Musikschul-Vize hadert mit Aus für Bembennek-Stück

LANGENFELD In den Streit um das im aktuellen Frankreich-Jahr erstmals nicht mehr angebotene Theaterstück der Musikschule zum jeweiligen Ländermotto hat sich jetzt Wilfried Schwarz eingeschaltet.

Schwarz erinnerte an Bembenneks jahrzehntelanges Engagement „als Theaterikone mit entscheidendem Anteil an der Gründung der ,Blinklichter’ und der ,Studiobühne’ samt Förderverein“. Die elf Inszenierungen zu den einzelnen Länderprojekten im Auftrag der Musikschule beziehungsweise des Fördervereins seien stets ausverkauft gewesen. „Sämtliche Überschüsse, auch aus dem Catering, gingen Jahr für Jahr an die Musikschule bzw. den Förderverein, die mit den Geldern Musikfreizeiten, Instrumentenkäufe etc. finanzierten.“